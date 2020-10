0 Facebook Velletri piange Andrea Ciammella, giovane padre deceduto improvvisamente News 1 Ottobre 2020 18:05 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Velletri, Andrea Ciammella è deceduto improvvisamente a 36 anni. Giovane padre molto conosciuto dall’intera comunità, lascia un figlio e la moglie.

Andrea Ciammella muore improvvisamente

Probabilmente a portarlo via è stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Inutile i tentativi degli operatori del 118 di salvargli la vita, purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La triste notizia è stata data sul gruppo di Velletri da uno degli amministratori: “Non è possibile morire a 36 anni nel pieno della vita, Andrea Ciammella invece, improvvisamente, ci ha lasciati. Alla moglie Chiara, al figlio Gabriele ed ai familiari tutti le nostre più fervide condoglianze”, queste le parole di dolore.