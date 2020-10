0 Facebook Bufera su Maria Monsé, figlia di 14 anni dal chirurgo estetico: “Ragazzina a rischio” Spettacolo 1 Ottobre 2020 17:40 Di redazione 1'

Si accende la polemica su Maria Monsé e le sue capacità genitoriali. L’attrice e show girl è comparsa assieme alla figlia di 14 anni su una copertina del tabloid Nuovo raccontando di aver portato la ragazzina dal chirurgo plastico.

Maria Monsé porta la figlia dal chirurgo

Nell’intervista la Monsè ha spiegato di aver fatto fare il primo ritocchino alla figlia. Una decisione che non è piaciuta all’opinione pubblica, in tanti si sono scatenati sui social attaccando l’attrice e accusandola di non essere una buona madre.

Sulla vicenda è intervenuta anche Caterina Collovati, che in un post su Instagram si è detta preoccupata per la ragazzina: “Ritengo seriamente a rischio questa bella ragazzina, di soli 14 anni. Il mio timore è che la madre dopo aver scoperto il metodo per finire in copertina, prosegua con gli interventi estetici sul corpo della figlia“.