In 24 ore 390 positivi su 8.311 tamponi: questi i dati del bollettino di oggi – giovedì 1 ottobre – dell’Unita’ di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania.

Bollettino Coronavirus in Campania del 1 ottobre

E’ boom di contagi, un’impennata rispetto ai giorni precedenti in cui i tamponi non erano mai arrivati a 300. Boom di nuovi casi con numeri che superano anche quelli avuti durante il loockdown.

Il totale dei positivi e’ di 13.132 unita’; quello dei tamponi e’ di 604.302. I guariti del giorno sono 107. Ora bisognerà capire come deciderà di muoversi Vincenzo De Luca. I governatore campano giorni fa aveva detto che se i contagi non fossero calati avrebbe pensato a nuove chiusure.

Intanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a San Felice a Cancello è intervenuto su possibili lockdown territoriali: “Consiglio a tutti gli amministratori locali e i presidenti di Regione, di continuare in pieno coordinamento come abbiamo fatto finora – dice – abbiamo un sistema di monitoraggio capillare molto accurato e sofisticato. Dobbiamo lavorare a livello centrale, con il coordinamento delle Regioni, per assumere le decisioni quando servono. Non possiamo andare in ordine sparso”.

