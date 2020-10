0 Facebook Dramma a Recale, Adriana trovata morta a 36 anni: un messaggio d’addio al marito Cronaca 1 Ottobre 2020 17:24 Di redazione 1'

Lutto per la comunità di Recale, una giovane madre originaria del comune in provincia di Caserta, è stata trovata senza vita impiccata all’interno dell’abitazione in cui viveva con il marito e il loro bambino.

Giovane madre di Recale si toglie la vita

La donna si chiamava Adriana e si era trasferita in provincia di Verona dove aveva aperto un centro estetico. Prima di commettere il folle gesto ha inviato un messaggio su Whatsapp al marito, salutandolo per l’ultima volta e dicendogli che avrebbe voluto donare gli organi. Il coniuge, non appena ha letto quelle parole, è subito corso in casa, ma purtroppo la moglie si era già impiccata.

Immediato l’arrivo degli operatori del 118, quando i sanitari sono giunti sul posto il cuore di Adriana batteva ancora, è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale dove è stato avviato l’espianto degli organi. La salma della donna arriverà a Recale in questo fine settimana. La triste notizia è stata data da Edizione Caserta. Sconvolta la comunità nel Casertano per questa tragedia.