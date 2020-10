0 Facebook SuperEnalotto, doppio cinque nel Napoletano: si vince a Casoria e a Castellammare News 1 Ottobre 2020 20:37 Di redazione 1'

Doppia vincita al SuperEnalotto nella provincia di Napoli. La dea bendata si è fermata nel Napoletano e ha premiato Casoria e Castellammare di Stabia. Due cinque sono stati centrati martedì 29 settembre.

Due vincite da 18.441,91 euro centrati nel napoletano. Come riporta Agipronews , a Casoria, la schedina vincente è stata giocata alla Caffetteria Giulio, via D. D’Aosta72, e Castellammare di Stabia, la giocata fortunata è stata convalidata presso la Tabaccheria del Corso in Corso Vittorio Emanuele 11.

Il Jackpot in palio nel prossimo concorso sarà di 45,6 milioni di euro.