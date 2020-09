0 Facebook Elisabetta Gregoraci parla ancora di Briatore: “E’ andato via dal funerali di mia madre, non glielo perdono” Spettacolo 30 Settembre 2020 18:40 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci torna di nuovo a parlare del suo rapporto con Flavio Briatore nella casa del Grande Fratello Vip. La show girl si è lasciata andare a diverse confessioni sulla sua relazione con il noto imprenditore.

Elisabetta Gregoraci racconta cosa le ha fatto Flavio Briatore

Dopo aver detto che non è stato sempre facile stare al suo fianco, ha raccontato un retroscena che l’ha fatta molto soffrire. Stava chiacchierando con Patrizia De Blanck quando ha spiegato cosa le avrebbe fatto l’ex marito: “No, perché mi trascurava molto. È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato”.

Elisabetta ha spiegato di non aver superato quel gesto, in quel momento avrebbe voluto suo marito al suo fianco e le cose, invece, non sarebbero andate così: “Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘vengo’. È arrivato ed è andato via. Lui non è cattivo. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: “Beh, andiamo, c’è l’inaugurazione del locale. E quella cosa non sono riuscita a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto”.

La reazione di Flavio Briatore

Intanto Flavio Briatore, secondo quanto raccontato in un’intervista a Selvaggia Lucarelli, sembrerebbe che non abbia digerito bene il fatto che la show girl parli di lui nella casa più spiata d’Italia. Cosa dirà questa volta? Staremo a vedere.