Yari Carrisi sbotta in tv, la domanda non gli piace e si innervosisce: "Non è questa la verità su Felicità" 30 Settembre 2020

Yari Carrisi ha sbottato in diretta televisiva. Il figlio di Al Bano e Romina è stato ospite di una delle ultime puntate de La Vita in Diretta e una domanda fatta sui suoi genitori e il successo della loro canzone Felicità, non gli è piaciuta.

Yari Carrisi si innervosisce alla Vita in Diretta

Il figlio di Al Bano e Romina ha iniziato a dedicarsi alla musica e la prima domanda di Roberto Poletti è stata proprio sul genere che fa: “Musica indiana, ma anche cantautori italiani come Battisti”, queste le parole di Yari. E’ intervento poi Alberto Matano che gli ha chiesto se volesse cantare Felicità.

Ma la richiesta non è piaciuta a Yari Carrisi che, innervositosi, con toni poco calmi ha risposto: “Se mi viene fatta una domanda vorrei poter rispondere… Io sono nato e cresciuto negli anni 70, nel periodo prima di Felicità. Se volete conoscere davvero i miei genitori ascoltate quegli album lì, era un altro mondo. Felicità è arrivata come inno alla fine degli anni di Piombo, ma è una canzone che non li rappresenta“.