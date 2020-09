0 Facebook Dramma a Poggiamarino, si ustiona con il barbecue: la signora Antonietta muore dopo giorni di agonia Cronaca 30 Settembre 2020 13:57 Di redazione 2'

Braciata in giardino si trasforma in tragedia. E’ avvenuto a Poggiomarino, comune in provincia di Napoli, nella giornata di domenica. Una donna è stata investita da una fiammata del barbecue ed è deceduta qualche giorno dopo all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Stava provando ad accendere il fuoco ed è stata avvolta dalle fiamme. Sono stati i familiari a prestarle i primi soccorsi, provando a spegnere le fiamme. Trasportata d’urgenza nel Reparto Grandi Ustioni dell’ospedale napoletano, è deceduta questo mercoledì.

Inutili i tentativi dei medici di salvarle la vita, le ustioni riportate su tutto il corpo erano troppo gravi. La vittima aveva 70 anni e si chiamava Antonietta Legrezza ed era una donna molto conosciuta a Poggiomarino poiché aveva gestito per anni un negozio di frutta e verdura. Sconvolta la famiglia che ha assistito al terribile incidente, tanti i messaggi di cordoglio nei gruppi social del comune di Napoli che ricordano con affetto la signora Antonietta, donna amata e stimata dall’intera comunità. “Antonietta….Una grande donna ..genuina.. di vecchi tempi.con forti valori…!! Una vita fatta di sacrifici e dedizione per la sua famiglia…Mi dispiace davvero tanto per come ci ha lasciata…poverina..avrá sofferto tanto..non oso immaginare la sua sofferenza per l ustione.. Ciao signora Antonietta..che tu possa riposare in pace”, queste e molte altre le parole di cordoglio.