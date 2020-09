0 Facebook La Casa di Carta, arriva la parodia in napoletano della serie Netflix: “La Casa carut” Spettacolo 30 Settembre 2020 12:43 Di redazione 3'

La Casa di Carta torna sugli schermi ma con una parodia made in Napoli, dal titolo La casa Carut. La miniserie, realizzata dalla casa di produzione Gala Video’s, è prodotta da Andrea Imparato e sarà liberamente ispirata alla serie madre spagnola.

La Casa de Papel, titolo originale della serie tv, è sicuramente la più vista nel mondo negli ultimi anni. Il successo planetario è stato inatteso. Inizialmente il prodotto dello sceneggiatore spagnolo Alex Pina, non ebbe grandi ascolti sulla tv iberica Antenna 3. Solo quando Netflix decise di riproporre i primi episodi sul suo canale, è esploso il boom. La Casa di Carta è stata anche tra le serie più viste durante il lungo periodo del Lockdown, soprattutto in Italia.

La parodia

Per questo motivo il già citato Andrea Imparato, Livio Sessa, il regista 26enne Antonio de Francesco e gli attori Giovanni Metalli e Ludovica Imparato, hanno deciso di dare vita a una versione napoletana. “Ovviamente anche noi di Gala Video’s siamo fan sfegatati de La casa di Papel, e ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se la trama della serie più blasonata del mondo fosse stata ambientata a Napoli – spiega Andrea Imparato, attore e produttore della serie –. Quale sarebbe stato il piano del Professore (il personaggio che architetta la rapina, ndr)? Come avrebbe agito la banda? Ma, soprattutto, cosa avrebbero deciso di rubare? Domande a cui il pubblico potrà dare una risposta, seguendo i canali social di Gala video’s, dove nei prossimi giorni pubblicheremo il primo episodio”.

Somiglianze con la serie originale

Come ogni buona parodia che si rispetti, saranno molte le somiglianze con la storia originale ma alcuni elementi innovativi caratterizzeranno la parodia napoletana: “Dalla serie “madre” abbiamo ripreso quasi alla perfezione alcune scenografie, come la famosa stanza dove i rapinatori studiano il piano, grazie alla collaborazione con la scenografia Imparato e al lavoro del nostro scenografo e attore, Livio Sessa – spiega ancora l’artista 26enne –. Inoltre, anche il reclutamento dei diversi personaggi è simile, ma a ognuno viene assegnato il nome di un quartiere di Napoli, mentre nella versione originale il professore sceglie di chiamarli con i nomi di grandi città internazionali”.

In arrivo La casa di carta 5

Intanto ad Agosto sono iniziate le riprese de La casa di carta 5, che sarà girata tra Spagna, Danimarca e Portogallo. Alex Pina, creatore e produttore esecutivo, ha commentato: “Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il Professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la Parte 5 di La casa di carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione sarà quella più eccitante ed epica di sempre“. La Casa di Carta Parte 5 verrà diretta da Jesús Colmenar, Koldo Serra e Álex Rodrigo.