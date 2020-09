0 Facebook Bimbo suicida a Napoli, il racconto del 118: “Una scena raccapricciante” Cronaca 30 Settembre 2020 14:07 Di redazione 2'

Il corpo è stato trovato in posizione supina sopra un ballatoio appartenente ad un’abitazione del primo piano. Poco prima, nel centro di Napoli, un ragazzino di soli 11 anni si è lanciato nel vuoto togliendosi la vita. L’allarme lanciato dai familiari e dai vicini, l’arrivo del 118.

Bimbo suicida a Napoli, il racconto del 118

Momenti concitati, tragici e dolorosi che i sanitari intervenuti sul posto hanno descritto come una, ‘scena raccapricciante“. A descriverne la tristezza, la pagina Facebook ‘Nesuno Tocchi Ippocrate‘. Sulla vicenda vi sono indagini in corso per comprendere quale possa essere stato il motivo di questo estremo gesto.

LEGGI ANCHE – Il messaggio lasciato alla madre

Il post di ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ –

Gioco pericoloso o disagio giovanile?

Questa notte alle ore 00.46 la postazione del 118 del Chiatamone viene allertata per 11 enne caduto dal decimo piano di un palazzo a via Mergellina. La scena che si presenta ai soccorritori è raccapricciante ; il corpo del bambino era in posizione supina sul ballatoio di un appartamento al piano terra.

Enormi difficoltà per il personale sanitario a raggiungere il corpo della povera vittima per constatarne il decesso. Naturalmente si parla di suicidio anche se a quella età non c’è la vera consapevolezza della scelta scellerata.

Sembra , dai primi sopralluoghi, che sia stato trovato un biglietto scritto di proprio pugno dal giovane. Il contenuto è ancora sconosciuto! Si indaga anche sulla strada del bullismo. Intanto grosso rammarico per l’equipaggio che non ha potuto fare nulla per strappare il giovane alla morte sopraggiunta sul colpo.

Immagine di repertorio