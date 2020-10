0 Facebook Si torna a sparare a Napoli, agguato a Miano: ucciso Alessandro Riso Cronaca 1 Ottobre 2020 08:55 Di redazione 1'

Ancora sangue in città. Prima quella di spari in aria e poi la segnalazione di un uomo ferito. E’ accaduto Napoli, nel quartiere Miano, area a Nord della citta’ ‘schiacciata’ tra i quartieri di Scampia e Secondigliano e da anni al centro di effervescenze criminali dovute a un vuoto di potere che si e’ creato dopo il pentimento dei boss Lo Russo.

Chi è la vittima dell’agguato a Miano

In via Vittorio Veneto, direttrice che taglia in due il rione, e’ stato ucciso Alessandro Riso, 28 anni, pregiudicato. L’uomo era ritenuto vicino al clan Cifrone, rinato dalle ceneri dei ‘capitoni’ (cosi come vengono soprannominati i Lo Russo) e gestori di una parte degli ingenti affari criminali che si dividono con i ras della cosiddetta ‘zona bassa’ di Miano.

Le indagini sono affidate alla polizia. Alessandro Riso nel 2017 era giunto in fin di vita all’ospedale Cardarelli di Napoli con diverse ferite d’arma taglio, raccontò di essere stato vittima di una rapina.