Non ce l’ha fatta il 15enne, di Velletri, che il 25 settembre scorso, si era dato fuoco nel cortile di casa in via Fontana Parata. Luca Antonio Ababei aveva riportato ustioni sull’80 per cento del corpo e le sue condizioni erano apparse subito disperate.

Dopo giorni di agonia si è spento al Policlinico Gemelli. Il giovane, di origini romene, era sceso nel cortile della sua casa a Velletri intorno alle 8 di mattina e, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco. In quel momento il padre era rientrato a casa per portare il ragazzo a scuola e aveva tentato di spegnere le fiamme per salvarlo. Anche il padre era rimasto ustionato a mani e piedi ed era stato ricoverato al Sant’Eugenio.

Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Gli inquirenti stanno valutando se si sia trattato di un gesto volontario del ragazzo oppure di un incidente.