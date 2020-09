0 Facebook Maestra d’asilo avvelena 25 bambini con il nitrato di sodio per vendetta Cronaca 29 Settembre 2020 15:57 Di redazione 2'

Una sconvolgente storia arriva dalla Cina. Una maestra d’asilo è stata condannata a morte dopo aver versato nitrito di sodio nel pasto degli alunni, avvelenando 25 bambini e provocando la morte di uno di loro.

La sentenza contro l’insegnante di scuola materna, Wang Yung, è stata emessa dalla Corte intermedia del popolo di Jiaozuo, nella provincia interna cinese dello Henan, dove insegnava la donna.

La vicenda, “spregevole e feroce”, secondo le parole utilizzate nella sentenza, risale al marzo dello scorso anno. La donna mise la sostanza, che può’ essere tossica in quantità elevate, nel porridge degli alunni di un’altra insegnante della scuola, in seguito a una discussione sulla gestione degli alunni.

Dopo il pasto, i bambini cominciarono a vomitare e svenire, e uno di loro è morto dopo dieci mesi di ricovero in ospedale.

La donna, in passato, aveva avvelenato anche il marito

In base alla sentenza, citata dal tabloid Global Times, Wang era a conoscenza del fatto che il nitrito fosse tossico, e la donna avrebbe cercato deliberatamente di nascondere il reato. L’avvelenamento dei piccoli non sarebbe stato il primo perpetrato dall’insegnante. In passato, la donna aveva comprato online il nitrito di sodio per avvelenare il marito, che riporto’ lievi danni.