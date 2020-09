0 Facebook Bimbo di 8 mesi positivo al Coronavirus: ricoverato d’urgenza al Covid Hospital Salesi Cronaca 29 Settembre 2020 15:44 Di redazione 1'

Bimbo di 8 mesi positivo al Covid-19 è stato ricoverato all’ospedale Salesi di Ancona ed è in gravi condizioni. Il piccolo, originario di Martinscauro, in provincia di Teramo, ha accusato problemi respiratori e febbre alta. I genitori preoccupati hanno chiamato il pediatra, che ha consigliato di portarlo in ospedale ad Ascoli Piceno, dove era di turno.

Il piccolo, una volta giunto in ospedale, è stato visitato e sottoposto a tampone, che è risultato positivo. Immediatamente è stato trasportato nel reparto del Covid Hospital pediatrico al Salesi. Secondo una prima indagine, avrebbe contratto il virus da un famigliare, probabilmente dalla nonna.