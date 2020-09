0 Facebook Dramma a Caserta, uomo trovato morto in casa con profonda ferita all’addome Cronaca 28 Settembre 2020 20:11 Di redazione 1'

Morte misteriosa a Caserta. Un uomo, di 81 anni, è stato trovato morto nel bagno della sua abitazione in via Lincoln, con una profonda ferita all’addome. A trovare il cadavere è stata la nipote, che ha subito allertato i soccorsi.

I medici del 118, giunti all’appartamento,non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’anziano. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia di Stato, per i rilievi del caso e stabilire la causa del decesso.

I familiari da ieri non avevano notizie dell’uomo, che viveva solo nell’appartamento, per questo motivo la nipote era andata a controllare. Secondo una prima ipotesi, i segni ritrovati sul corpo dell’anziano, sono presumibilmente compatibili con una caduta accidentale. Proseguono però le indagini e per il momento, nessuna pista è da escludersi.

La vittima è stata trovata incastrata tra il lavandino e il bidet, infatti per le operazioni di recupero della salma è dovuto intervenire il personale specializzato.