Tragedia nel Salernitano, 80enne si ammazza nella cantina accoltellandosi al petto
28 Settembre 2020

Tragedia nel Salernitano, dove un uomo di 80 anni si è tolto la vita, infliggendosi numerose coltellate. La vicenda è avvenuta ieri pomeriggio a Gioi Cilento. La vittima è stata ritrovata dai familiari in una pozza di sangue, con profondi tagli al petto, ai polsi e alla gola.

I medici del 118 giunti sul posto, allertati dalla famiglia dell’uomo, hanno trovato una situazione drammatica. L’80enne era ancora in vita ma in condizioni critiche, per questo è stato trasportato con urgenza all’ospedale San Luca di Vallo, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Poco dopo il ricovero, l’anziano signore è deceduto a causa delle numerosi e gravi ferite. Presso l’abitazione dell’uomo, i carabinieri della Compagnia di Vallo diretti dal Capitano Annarita D’Ambrosio, hanno effettuato tutti i rilevamenti del caso che hanno confermato l’ipotesi del suicidio. I familiari hanno inoltre raccontato, che la vittima già in passato aveva tentato il suicidio. Nessun dubbio quindi su quanto accaduto.

I messaggi di cordoglio

La notizia ha sconvolto la piccola comunità di Gioi Cilento dove l’80enne insieme alla famiglia, era molto conosciuto. I familiari e i conoscenti visibilmente sotto choc non riescono a capire il perché del gesto. Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, anche il sindaco di Gioi Cilento, Maria Teresa Scarpa ha espresso il suo cordoglio alla famiglia: “ci uniamo al dolore dei nostri concittadini, e preghiamo per il loro congiunto”.