0 Facebook La Dea Bendata si ferma in Campania: vincita da 60mila euro a Casal di Principe News 28 Settembre 2020 20:29 Di redazione 1'

La Dea Bendata si ferma in Campania. In una tabaccheria di Casal di Principe, nel Casertano, è stato centrato un terno al Lotto da 63 mila e 250 euro.

La Dea Bendata si ferma in Campania: vincita da 60mila euro a Casal di Principe

La notizia è stata festeggiata in tutto il paese. La giocata, è stata effettuata sulla ruota Nazionale sabato 26 settembre, che ha fatto registrare tre ambi e un terno. Il fortunato giocatore non si è rivelato ma ad annunciare la notizia è stata la ricevitoria presso la quale è stata fatta la giocata.

I titolari della “Tabaccheria Valente”, in piazza Parroco Natale, hanno scritto un post: “Che bella domenica!Abbiamo appena ricevuto la notizia che nel concorso del Lotto di ieri (sabato 26/09/2020) è stato realizzato nella nostra ricevitoria un terno da 63250€! Complimenti al fortunato vincitore da tutti noi !” L’anno scorso sempre in questa tabaccheria un giocatore vince 1 Milione di euro al Million Day. In paese è festa grande per questa notizia positiva.”