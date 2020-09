0 Facebook Frecciatina di Mara Venier a Barbara D’Urso: “Con il cuore”, il pubblico scoppia a ridere Spettacolo 27 Settembre 2020 20:11 Di redazione 2'

Non sono mancati colpi di scena durante l’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier come sempre ha tenuto compagnia al suo pubblico, che si è divertito a seguirla in questa nuova puntata. Ma a far sorridere durante il corso della diretta è stata la frecciatina della conduttrice a Barbara D’Urso. Non è la prima volta che con ironia “pizzicherebbe” la collega napoletana.

La frecciatina di Mara Venier a Barbara D’Urso

Ospiti del salotto televisivo di Mara i due attori Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, che saranno i protagonisti della nuova serie televisiva targata Rai 1, L’Allieva 3. Durante l’intervista la Venier ha ricordato un collegamento fatto durante il lokdown in cui entrambi stavano preparando una crostata. Fu un momento divertente poiché la linea andava a venire.

E’ stato a quel punto che in studio è arrivata una crostata e la Venier ridendo ha detto che “è stata fatta con il cuore”. Per il pubblico si è trattato sicuramente di una frecciatina alla D’Urso, il cui saluto al pubblico termina da sempre con l’espressione “col cuore”. I due attori non si sono tirati indietro e hanno scherzato riprendendo la stessa frase. Chissà cosa avrà pensato la conduttrice napoletana e se deciderà di rispondere a questo “affronto”.