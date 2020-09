0 Facebook Dramma a Montecorvino Pugliano, donna di 69 trovata impiccata in casa sua Cronaca 27 Settembre 2020 20:27 Di redazione 1'

Tragedia in provincia di Salerno. Una donna di 69 anni si sarebbe tolta la vita nel suo appartamento a Montecorvino Pugliano. Il dramma, secondo quanto riportato da Il Mattino, è avvenuto questa domenica mattina.

Donna si toglie la vita a Montercovino Pugliano

A fare la triste scoperta sono stati i familiari della donna che, accompagnati dai carabinieri, sono entrati in casa attraverso il balcone. Non appena sono riusciti ad accedere all’appartamento, hanno trovato la sessantanovenne impiccata.

Intervenuti sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sconvolta la famiglia che, preoccupata, aveva chiesto l’intervento dei carabinieri. Per ora non si conoscono i motivi dell’insano gesto.