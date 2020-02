0 Facebook Mara Venier racconta come ha fatto pace con Barbara D’Urso Spettacolo 6 Febbraio 2020 18:23 Di redazione 2'

L’amicizia tra Barbara D’Urso e Mara Venier non è sempre stata idilliaca. Anzi tra le due c’è stato anche un certo astio, non appena la Venier cominciò a condurre Domenica In.

Inizialmente si trattava di voci che le volevano concorrenti, conducendo entrambe un programma la domenica, ma in realtà quello che sembrava essere solo un gossip, celava una verità. Il litigio ci sarebbe stato davvero, tutto era cominciato con un presunto like della Venier su un post contro la D’Urso. Like chiaramente smentito da super Mara, che si era giustificata dicendo che lei è molto distratta e mette like un po’ a tutto, ma non voleva andare contro la sua collega.

La conduttrice veneta ha poi spiegato che lei e Barbara hanno ormai fatto pace. Come riportato da Solodonna.it, la Venier ha detto che lei e la collega napoletana si sono chiarite con un incontro casuale in treno: “Abbiamo fatto pace. Ci siamo incontrate sul treno e ci siamo abbracciate. Siamo troppo intelligenti per bisticciare per l’audience. Certo all’inizio c’è stato un momento aspro […] Stimo molto Barbara. Fa grandi numeri anche senza grandi ospiti“.