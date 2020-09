0 Facebook Incidente mortale a Sarno, auto contro muro: giovane di 27 anni perde la vita Cronaca 27 Settembre 2020 17:39 Di redazione 1'

Ancora sangue sulle strade campane, incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Sarno. Un’auto, con a bordo due ragazzi, si è schiantata contro un muro in via Provinciale Amendola.

Mario Frecentese perde la vita in un incidente a Sarno

Ad avere la peggio è stato uno dei due giovani, Mario Frecentese, che ha perso la vita poco dopo il suo arrivo in ospedale. La vittima aveva 27 anni e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Inutile la corsa disperata al pronto soccorso, purtroppo per il ventisettenne non c’è stato nulla da fare.

Ricoverato, sembrerebbe non in pericolo di vita, l’amico che era con lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità. La notizia della morte di Mario Frecentese ha sconvolto l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio per il ragazzo.