Aversa piange Clorinda Segreto, madre di 49 anni portata via da un brutto male Cronaca 26 Settembre 2020

Un lutto ha colpito la comunità di Aversa, è morta Clordina Segreto. Madre di famiglia, è deceduta a 49 anni, lascia il figlio e il marito. La triste notizia è stata data da Caserta Ce.

La scomparsa di Clordina Segreto

Non si conoscono i motivi della morte di Clorinda, se sia deceduta a causa di un brutto male o di un malore improvviso. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte della quarantanovenne, in molti la ricordano come una donna dal carattere buono e una madre amorevole. Simbolo delle palazzine di piazza Giovanni XXIII, lascerà un grande vuoto nel quartiere.

Tante le persone accorse ai funerali per darle l’ultimo saluto e stringersi al dolore della famiglia e del figlio.