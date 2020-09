0 Facebook Tempesta in Campania, tromba d’aria a Salerno e bomba d’acqua a Napoli Meteo 25 Settembre 2020 12:40 Di redazione 1'

È da poco esplosa una vera e propria bufera a Napoli con forti venti e una bomba d’acqua che si sono abbattuti sulla città. Come previsto dall’allerta meteo il maltempo è protagonista su tutta la regione Campania.

Anche se non è partita al mattino presto come previsto, poco dopo mezzogiorno vento e pioggia si sono scatenati. Anche a Salerno ci sono stati attimi di paura, dopo tuoni e lampi, una tromba d’aria si è formata in mare.

Sui social stanno impazzando video, foto e commenti dei cittadini in parte spaventati dall’azione del tempo.