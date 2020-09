0 Facebook Drammatico incidente a Crispano, 44enne muore davanti al figlio di 10 anni Cronaca 25 Settembre 2020 12:11 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì a Crispano. Un uomo di 44 anni è deceduto a seguito di un incidente. Era in sella al suo motorino con il figlio di 10 anni quando, per dinamiche ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e con il bambino sono caduti al suolo.

Uomo di 44 anni muore in un incidente a Crispano

Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Il bambino, invece, è stato portato al Santobono di Napoli, non sarebbe in pericolo di vita. Drammatica la testimonianza di alcune persone che hanno assistito all’incidente che hanno visto il figlio della vittima alzarsi e avvicinarsi al padre, lo chiamava e gli teneva la mano.

LEGGI ANCHE: SCOSSA DI TERREMOTO IN PROVINCIA DI AVELLINO

Sul posto, oltre i soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Afragola, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Proveranno a ricostruire la dinamica dell’accaduto attraverso le telecamere di videosorveglianza.