Domenico Valentino nella sua Marcianise

25 Settembre 2020

Un barattolino di pesto e un titolo vacante. Vigilia all’insegna della

sportività tra Domenico “Mirko” Valentino il tunisino Mohamed

Khalladi. Prova del peso per i due contendenti all’Hotel Naples e poi

conferenza di presentazione del big match, che si terrà al Great Gym

Active. Non si sfugge dalla bilancia: 61 kg e 200 gr per il beniamino di

casa e Collare d’oro, 60 kg e 700 gr per il pugile africano da anni

trasferitosi a Genova. Super sfida tra i professionisti, in palio il titolo

intercontinentale IBF leggeri. L’evento verrà trasmesso in diretta

RaiSport (ore 22). “Voi vi divertirete, noi sul ring un po’ meno”,

scherza l’assistente capo della Polizia di Stato, che ringrazia per gli

attestati di stima ricevuti. “Servirà un pizzico di follia e sana

cazzimma”, ammette Mr. Tatoo. “Si concretizza un sogno: è una grande

chance combattere nella mia terra. Grazie a Pasquale Orofino”,

sottolinea l’allievo del maestro Raffaele Munno (Medaglia d’oro).

“Saranno i dettagli a fare la differenza, avverto sensazioni buone: il

lavoro paga”. Si esprime in un italiano fluente Khalladi. “Sono onorato

di essere a Napoli e a Marcianise. Siamo pronti e non vediamo l’ora di

combattere. Match rimandato da maggio. Vorrei portare il titolo a

Genova e in Tunisia”, confida lo sfidante. “Dopo un periodo difficile

ecco un incontro di livello. Non deluderemo le aspettative. Non

abbiamo tralasciato niente. Spettacolo assicurato”, avverte

l’organizzatore Mario Loreni (nella foto di Rosario Caramiello).

Angolo rosso e angolo blu. A precedere l’incontro clou quattro sfide:

Luigi Alfieri vs Danilo Cioce. Poi il napoletano figlio d’arte Gianluca

Picardi (fratello di Vincenzo, Fiamme Oro e bronzo a Pechino 2008)

contro Nestor Amilkar Maradiaga Montiel. Spazio ai pesi medi con

Michael Mandy e Alexander Ciupitu, infine Giovanni Rossetti e Petru

Chiochiu.

“Si prevede una grande sfida in un’area particolare. L’evento è uno

stimolo per il territorio, attrattore delle forze positive. Dobbiamo

tornare ad essere terra felix e di eccellenze”, auspica l’imprenditore

Orofino, presidente del Great Gym. “Ringrazio Mario Loreni, per aver

portato a Marcianise questa bella manifestazione. Siamo veramente

lieti di ospitarla al Great Gym. E’ una ripartenza importante dopo il

lockdown. Dare un segnale così forte e partire con incontri così

importanti è motivo di orgoglio. Spero di vedere un bellissimo match”.

Marcianise e la boxe binomio perfetto.