Tempesta a Napoli, cadono alberi e volano tetti: i danni della bomba d'acqua Napoli Città 25 Settembre 2020 13:56

Un forte temporale si è abbattuto sulla città, questa mattina, intorno alle 12:30, procurando alcuni danni e un grande spavento. Ieri la Protezione Civile aveva diramato un’allerta arancione, che si è prontamente verificata. Forti i venti che hanno raggiunto e superato i 50-60 km/ora.

Tanti i disagi alla circolazione stradale, a causa dei sottopassi allagati e alla chiusura di alcune stazioni delle due metropolitane e numerosi i danni. In zona Pignasecca, sono volati alcuni gazebi e bancarelle. Nessun ferito ma grande spavento per i residenti. A via Tasso un grosso albero si è abbattuto al suolo, creando anche problemi alla circolazione.

Tantissime le chiamate al 115, il servizio soccorsi dei vigili del fuoco per segnalare allagamenti di sottopassi pubblici ma anche cantine e sottoscala privati.

