Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio potrebbero essere tornati assieme. A rivelare il gossip autunnale è stato il settimanale Oggi, che ha immortalato i due ex assieme in auto.

Cosa sta succedendo tra Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio

Da quando De Martino si è lasciato con Belen Rodriguez sono stati diversi i flirt che gli hanno affibbiato, da Mariana Rodriguez alla misteriosa Fortuna, ma lui ha sempre smentito, dicendo che era intenzionato a dedicarsi solo al lavoro e a Santiago. Questa volta, però, il sopracitato tabloid ha fotografato Stefano e Gilda in auto, che, secondo quanto riportato dal giornale, avrebbero trascorso la serata in un loft a Milano per poi spostarsi a casa di lei. Durante il tragitto in auto, inoltre, sarebbe stato immortalato anche un bacio tra i due, segno che dimostrebbe come i due ex potrebbero aver scelto di riprovarci.

Il bacio tra Stefano e Gilda

Gilda e Stefano avevano avuto una relazione dopo la prima separazione del ballerino dalla Rodriguez e adesso il copione potrebbe essere lo stesso. Per ora da parte dei diretti interessati non è arrivata né una conferma né una smentita.