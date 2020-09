0 Facebook Scossa di terremoto a Flumeri, trema la provincia di Avellino Cronaca 25 Settembre 2020 11:45 Di redazione 1'

Torna a tremare la terra in Campania. Una scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in provincia di Avellino.

Scossa di terremoto a Flumeri

Il sisma, di magnitudo 2,2, ha avuto come epicentro Flumeri ed è avvenuto a una profondità di 22 chilometri. E’ stato avvertito indistintamente da tutti i comuni limitrofi.

Per fortuna non si registrano danni a persone o cose, c’è chi per lo spavento è uscito dalle abitazioni ed è andato in strada. L’evento non dovrebbe destare particolare preoccupazione, poiché rientrerebbe nella normale attività sismica della zona.