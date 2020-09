0 Facebook Lutto ad Acerra, investito da un’auto durante un sorpasso: Giuseppe non ce l’ha fatta News 25 Settembre 2020 09:44 Di redazione 2'

Giuseppe Travaglino non ce l’ha fatta. Il giovane, 26enne, è spirato in ospedale dopo 5 giorni in cui ha lottato epr rimanere in vita

lo scorso 19 settembre scorso era stato investito a Pomigliano D’arco da un’autovettura che stava effettuando un sorpasso. Il conducente si era fermato a prestare soccorso attendendo l’arrivo del 118. Giuseppe è stato trasportato

Le sue condizioni sono apparse subito disperate, i medici gli avevano diagnosticato un grave trauma cranico ed era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere l’ematoma alla testa. Dopo l’intervento era stato trasferito in Terapia intensiva.

Stamattina la triste notizia, per Giuseppe è stata dichiarata la morte cerebrale dai medici della Terapia intensiva dell’ospedale del Mare. La famiglia ha dato l’autorizzazione per la donazione degli organi.

Il dolore della comunità

Gli amici, i parenti, i conoscenti, tutti quelli che hanno conosciuto Giuseppe, stanno manifestando la loro commozione e il loro affetto attraverso messaggi sulle pagine social: “Sei stato un leone fino all’ultimo che il signore e tutti gli angeli ti accolgano tra le loro braccia e ti diano il giusto ristoro.”