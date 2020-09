0 Facebook Andrea Sannino, in arrivo il secondo figlio per il cantante: si chiamerà Alessandro Spettacolo 25 Settembre 2020 09:24 Di redazione 2'

Andrea Sannino di nuovo papà. Il cantante napoletano ha annunciato sulla sua pagina Fcebook che è in attesa, insieme con sua moglie, Marinella Marigliano, del secondo figlio.

Andrea Sannino, in arrivo il secondo figlio per il cantante

Sannino ha voluto condividere la sua gioia con tutti i fan e in antreprima ha voluto anche rivelare il nome e il sesso del nascituro: il secondo figlio è un maschietto e si chiamerà Alessandro.

“Il Sole in questo giorno d’autunno, porta il tuo nome: ALESSANDRO💙! … noi siamo qui, pronti ad amarti! #ègioia #maschietto“. Queste le parole di Andrea Sannino, postate come didascalia di una foto che lo ritrae in compagnia della sua famiglia, tutti vestiti di blu, in onore del bimbo.

Un periodo splendido per Andrea Sannino, che durante il periodo del lockdown ha ricevuto tantissimo affetto da parte dei fan e la sua“Abbracciame”, cantata dai balconi di tutta Italia è diventata famosa e ha ottenuto il disco d’oro.

