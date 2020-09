0 Facebook Schianto mortale in auto, Marco muore a 30 anni il giorno del suo compleanno Cronaca 25 Settembre 2020 16:10 Di redazione 1'

Incidente stradale nella notte a Pontedera (in provincia di Pisa), in via Vittorio Veneto, dove un’auto è andata a schiantarsi contro lo spartitraffico, causando la morte del conducente della vettura, un uomo di 30 anni di Bientina (sempre in provincia della città toscana).

Il giovane, da quanto si apprende, avrebbe festeggiato proprio oggi il suo compleanno. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.45. Sul posto, oltre alla polizia per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, sono intervenuti i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimare il 30enne sono stati vani.