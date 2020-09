0 Facebook Nino D’Angelo e Maria Nazionale assieme, basta una foto per far impazzire i fan Spettacolo 23 Settembre 2020 18:20 Di redazione 1'

Cosa bolle in pentola nella musica napoletana? Difficile saperlo, ma a giudicare da uno degli ultimi post di Nino D’Angelo, pare proprio che ci sarà una piacevole sorpresa per i suoi tanti fan.

Nino D’Angelo e Maria Nazionale, un video assieme

Il cantante napoletano ha condiviso un’immagine in compagnia di Maria Nazionale. E’ bastata una foto per scatenare i tanti fan dei due cantanti che si sono chiesti cosa dovranno mai fare assieme. Nino ha scritto: “Io e Maria sul set di un videoclip che in futuro vedrete…”. Poche parole che lascerebbero intendere come entrambi stiano girando un video assieme.

Di cosa si tratti non è dato saperlo, ma la curiosità dei tanti fan dei due cantanti è implacabile. Potrebbe trattarsi di un video musicale, da comprendere se sia sulle note di una vecchia canzone o di una nuova interpretata da Nino e Maria. Intanto il post ha ricevuto moltissimi like e commenti, segno che qualsiasi cosa sia, i fan la gradiranno sicuramente.

Il post di Nino D’Angelo