Roccalumera piange Angelica Abate, ragazza di 18 anni portata via da un brutto male. Giovane pallavolista aveva una forma di tumore celebrale molto rara, la sua storia era stata resa nota tempo fa poiché la famiglia della ragazza aveva lanciato una raccolta fondi per i delicati interventi chirurgici a cui Angelica doveva sottoporsi in Germania.

I genitori di Angelica con il fratello non hanno mai abbandonato la speranza. Erano stati raccolti più di 100mila euro con cui Angelica era riuscita a sottoporsi a diversi interventi e alle successive terapie. Purtroppo le cose non sono andate come si sperava e Angelica non ce l’ha fatta.

Il cuore della giovane pallavolista ha smesso di battere, la triste notizia è stata data dalla famiglia: “La nostra meravigliosa Angelica ieri sera è volata via“. Il sindaco del comune nel Messinese ha proclamato il lutto cittadino per questo mercoledì, unendosi al dolore per la scomparsa di Angelica.