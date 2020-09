0 Facebook Bollettino Coronavirus, 1640 positivi e 20 morti in Italia nelle ultime 24 ore Cronaca 23 Settembre 2020 17:18 Di redazione 1'

A fronte di 103.696 tamponi 16mila più di ieri), i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1640. Cresce purtroppo il dato delle vittime, che oggi sono 20. Sono i dati elaborati per il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumenta di 5 unità (da 239 a 244) il dato sui ricoveri nelle terapie intensive. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), per un totale di 220.665 dall’inizio dell’epidemia.Nessuna regione è a zero contagi.