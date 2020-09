0 Facebook Uccide il figlio e poi si toglie la vita, parla la madre: “E’ stato un vigliacco” News 22 Settembre 2020 13:21 Di redazione 2'

Claudio Baia Poma ha atteso che il figlio di 11 anni, Andrea, si addormentasse prima di sparargli e poi togliersi la vita. Emergono ulteriori dettagli sull’omicidio-suicidio avvenuto a Rivara.

Uccide il figlio e si toglie la vita, parla la madre del bambino

L’uomo, 47 anni, pare che non avesse digerito la separazione dalla compagna, sarebbe questo il motivo del folle gesto. La madre di Andrea, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha detto che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere: “È stato un vigliacco. Mi attribuisce colpe di quello che lui non riusciva ad affrontare. Non mi sarei aspettata nulla del genere. Erano molto legati, al massimo pensavo potesse fare del male a me. Non a nostro figlio (…).

Padre e figlio sono stati trovati senza vita in camera da letto, erano in pigiama. Questo lascerebbe credere che il quarantasettenne prima di commettere il folle gesto, abbia aspettato che il bambino si addormentasse, poi ha scritto il lungo messaggio su Facebook, ha sparato Andrea e infine si è tolto la vita. Incredulo il padre dell’uomo: “Andrea aveva vissuto male la separazione, aveva detto che sarebbe venuto a vivere con noi, non sarebbe mai andato via da Rivara… Claudio viveva per suo figlio, non lo avrebbe mai lasciato da solo”.