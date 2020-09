0 Facebook Cristina Annella conquista l’Italia e il pass per gli Europei: grande soddisfazione per la giovane canoista di Pozzuoli Sport 22 Settembre 2020 13:21 Di Cristina Siciliano 2'

La stagione è appena iniziata ma il circolo Nautico di Posillipo può già far festa grazie ad un suo splendido punto forza: Cristina Annella. La giovane 20enne, in coppia con Gabriele Lobascio, ha disputato una regata perfetta battendo in finale il favoritissimo equipaggio del Rowing Club Genovese. Con questa vittoria, oltre al titolo tricolore, Cristina si è aggiudicata anche la partecipazione ai campionati Europei di Rowing Coastal, che si terranno a Donoratico (in provincia di Livorno) dal 23 al 25 ottobre.

Appena maggiorenne e già campionessa: forza ed impegno ne sono la giusta prova. Nonostante la giovane età, Cristina, ha infatti già conquistato il titolo italiano in canoino 2018 ai Campionati regolamentari di San Giorgio di Nogaro, partecipando ancor prima alla Cup della Jeunes 2017 e 2018. E come se non bastasse, è nel raggio di interasse di un’Università di Miami, lì oltreoceano, dove i meriti sportivi sono segnali fortissimi di spessore umano e professionale. Un percorso fatto di umiltà, rispetto e semplicità: ad aiutarla, ci pensano solo le sue scarpette da ginnastica.

La giovane campionessa ha esplicitamente dichiarato: “Personalmente ritengo che il canottaggio cominci ora, sulla base di questi primi risultati. L’insegnamento più grande che ho tratto dal canottaggio è quello di riuscire a relazionarmi con gli altri e capire quanto sia importante avere una squadra e una famiglia pronta a sostenerti: una vera e propria “scuola di vita“.

Dedico mente e corpo a questa disciplina e a piccoli passi, sto imparando ad avere sempre più fiducia in me stessa, nonostante le innumerevoli difficoltà che inevitabilmente si incontrano.”

Oggi, Cristina con il suo semplice e dolce sorriso rappresenta non solo l’Italia ma, ha concrete speranze di portare a casa delle medaglie proprio per i colori azzurri: non solo portabandiera, ma vera bandiera lei stessa. Tifare per lei da subito, è un obbligo assoluto. Forza Cristina!