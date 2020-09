0 Facebook Omicidio Willy Monteiro, si indaga sulle persone che erano in macchina con i fratelli Bianchi News 15 Settembre 2020 14:18 Di redazione 1'

La Procura di Velletri potrebbe aggiungere altre persone nel registro degli indagati per l’omicidio di Willy Monteiro. Oltre ai fratelli Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, c’è l’ipotesi che figurino anche altri ragazzi che erano in macchina con Gabriele e Marco la sera in cui il ventunenne è stato pestato a morte.

Chi sono le persone che erano in auto con i fratelli Bianchi

L’accusa che si paleserebbe sarebbe quella di condotta omissiva. Nel mirino degli inquirenti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe Vittorio Edoardo T., la persona che guidava il Suv da cui sono scesi gli aggressori di Willy. A lui si potrebbero aggiungere Omar S. e Michele C., quest’ultimo avrebbe chiamato i fratelli Bianchi dopo la lite avvenuta a Colleferro.

Tutti al termine dell’aggressione, fatta eccezione per Pincarelli che si è mosso solo, hanno lasciato il luogo dell’aggressione a bordo del Suv intentato alla cognata dei fratelli Bianchi.