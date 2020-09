0 Facebook De Luca ‘Re’ della Campania, ‘conquista ‘ Napoli e può fare a meno del Pd. Flop Salvini Il Governatore vince e si conferma Presidente della Regione. Il Pd prende più voti ma non è stato indispensabile per la vittoria. Salvini sconfitto Politica 22 Settembre 2020 12:14 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca è quasi al 70% dei voti. Ormai manca poco all’ufficialità dei dati, restano giusto qualche sezione ancora da scrutinare. La vittoria è stata netta e annunciata da ieri. In realtà era annunciata da tempo.

Con un centrodestra in agonia e l’emergenza causata dal coronavirus, lo ‘Sceriffo di Salerno ha sbaragliato tutti i suoi avversari, sia interni che esterni. La lista ‘De Luca Presidente è stata la più votata, seconda solo al Partito Democratico.

Il dato interessante è quello di Napoli città, dove De Luca ha fatto letteralmente il pieno di preferenze. Sia da un punto di vista regionale che da quello comunale, anche se il Pd è risultato primo partito, il Governatore ha dimostrato do poter vincere anche da solo insieme alla miriade di liste che lo hanno sostenuto.

La sua elezione (che conta circa il 14% derivante dalla propria lista) ci sarebbe stata anche senza il 17% del Pd. Un dato che deve far riflettere la classe dirigente locale dei Dem che prima dell’avvento del covid19 stava pensando di sfiduciare De Luca cercando un asse con De Magistris e il Movimento 5 Stelle.

La vittoria di De Luca ha fatto da traino anche per Italia Viva. Il partito guidato da Matteo Renzi ha da subito garantito il suo appoggio allo ‘Sceriffo proprio per evitare l’estinzione in Campania. La lista renziana si è attestata al terzo posto con il 7% dei voti.

