Pasquale Zagaria torna in carcere, niente più domiciliari per il boss dei Casalesi Cronaca 22 Settembre 2020

Pasquale Zagaria torna in carcere ad Opera. Il boss dei Casalesi, fratello del capoclan Michele, ai domiciliari per il Covid-19, e’ stato riportato in carcere questa mattina.

Perché Pasquale Zagaria è tornato in carcere

A disporre il ritorno in carcere del boss e’ stato il tribunale di sorveglianza di Brescia, in vista della scadenza del provvedimento con cui erano stati concessi per 5 mesi a Zagaria, lo scorso aprile, i domiciliari legati al rischio Covid. All’epoca, a pronunciarsi era stato il tribunale di sorveglianza di Sassari – citta’ dove Zagaria era sottoposto al 41 bis in carcere – che aveva poi in giugno deciso di trasmettere gli atti alla Consulta sollevando questione di legittimita’ sul cosiddetto decreto ‘antiscarcerazioni’.

In questi mesi, il boss del clan dei Casalesi ha trascorso i domiciliari in Lombardia, nella casa di un familiare a Brescia, e per questo il suo fascicolo era stato trasmesso ai giudici di sorveglianza della città lombarda, i quali, tenuto conto del quadro sanitario ora mutato e dell’individuazione da parte del Dap di una struttura adeguata per le cure necessarie a Opera, ha disposto il rientro in carcere di Zagaria nel penitenziario milanese.