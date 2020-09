0 Facebook Caivano piange Antonella, morta a 22 anni di anoressia Cronaca 21 Settembre 2020 14:02 Di redazione 1'

Un’altra triste notizia per la comunità di Caivano. Una giovane di 22 anni, Antonella, è morta di anoressia. Secondo quanto riportato da Nano Tv, la ragazza soffriva da tempo di questo brutto male e purtroppo non è riuscita a venirne fuori.

Lutto a Caivano per la morte di Antonella

Nonostante medici e genitori abbiano fatto di tutto per salvarle la vita, il cuore di Antonella ha smesso di battere. L’anoressia è una malattia che purtroppo si sta facendo largo tra i giovani. In una società in cui, soprattutto la comunicazione social, veicola modelli di donne magre e sottopeso come standard da seguire, è facile che i ragazzi si lascino trascinare in questo tragico tunnel.

La notizia della morte di Antonella si è diffusa velocemente a Caivano, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la ragazza. Dopo la tragica morte di Maria Paola Gaglione, si aggiunge un’altra tragedia nel comune nell’area a Nord di Napoli.