Baby gang a Napoli, aggredito mentre tornava a casa: 24enne accoltellato per una rapina

Tornava a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Un giovane di 24 anni era a bordo del suo scooter quando è stato improvvisamente accerchiato da un branco di ragazzini. L’obiettivo della baby gang era quello di effettuare una rapina.

Siamo nel quartiere Fuorigrotta e come riportato da Il Mattino, il 24enne ha inaspettatamente provato a reagire. A quel punto uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha colpito il giovane.

Poi il branco è scappato via in direzione Agnano, mentre la vittima – accortosi di sanguinare – si è recata da sola presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Qui il 24enne ha ricevuto le cure del caso. Indagini in corso sull’accaduto.