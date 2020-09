0 Facebook Nonni ladri creano una nuova truffa per derubare gli automobilisti Cronaca 21 Settembre 2020 18:27 Di redazione 1'

Due anziani di 74 e 68 anni, entrambi napoletani, sono finiti agli arresti domiciliari per due furti commessi a Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni, nel Casertano, tra novembre e dicembre dello scorso anno.

I nonni ladri avevano creato un nuova truffa per riuscire ad incastrare gli automobilisti. I due fingevano di aver bucato una ruota dell’auto e costringevano ignare vittime in auto a fermarsi per farsi aiutare. Dopo approfittando della distrazione dell’automobilista, gli sfilavano il borsello o altri effetti personali sistemati sui sedili della vettura. Questo il loro modus operandi messo a segno più volte.

Secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato (Commissariato delle due città), i cui agenti hanno eseguito le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i due avrebbe usato sempre la stessa modalità: in una circostanza sono riusciti ad impossessarsi del borsello che era nell’abitacolo, asportando una carta di credito con cui sono riusciti a prelevare oltre 2mila euro dal conto della vittima.