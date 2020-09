0 Facebook Mara Venier festeggia l’anniversario, la frase sul marito fa il boom di like Spettacolo 21 Settembre 2020 17:04 Di redazione 2'

Mara Venier ha celebrato l’anniversario di nozze con il marito Nicola Carraro, sposato nel 2006, con un post su Instagram. La conduttrice è molto amata per essere schietta e sincera, per non avere tanti freni e per dire la maggior parte delle volte quello che pensa.

Le parole di Mara Venier sul marito Nicola Carraro

E anche in occasione di una data tanto importante non si è smentita. Con un romantico quanto simpatico post ha voluto fare gli auguri al marito: “Buon anniversario amore mio, chi l’avrebbe detto? Dopo 20 anni (ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000 siamo ancora qua più uniti che mai) con le nostre famiglie, i tuoi figli, i miei figli, i nostri meravigliosi nipoti. Insomma la “vera botta di culo”è averti incontrato”.

Il post ha ricevuto in poco tempo molti like e commenti da parte di chi ha voluto fare tanti auguri a Mara Venier e al marito Nicola Carraro. C’è anche chi si è complimentato con la conduttrice per la simpatia che la contraddistingue.

Il post di Mara Venier