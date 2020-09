0 Facebook La storia di Mischelle, dopo l’operazione al cervello realizza il suo sogno Napoli Città 20 Settembre 2020 13:08 Di redazione 2'

Michelle è una dolcissima bimba di 7 anni, affetta da sindrome di Arnold-Chiari, una rara malformazione cranica, con l’aggiunta di disabilità motoria. La sua è una vita difficile, ha perso una sorellina all’età di due anni e poi ha iniziato la lunga lotta contro al sua patologia, che le comporta dolorosi mal di testa e difficolta a camminare.

La storia di Mischelle, dopo l’operazione al cervello realizza il suo sogno

Nonostante queste difficoltà la piccola non si è mai arresa, ha sempre dimostrato una grande energia e forza. Michelle ha sempre voluto diventare una youtuber e ha affrontato le difficili operazioni con la grinta di chi vuole superare un ostacolo per poi arrivare a realizzare il suo sogno.

I genitori orgogliosi, in un’intervista a Il Mattino, hanno voluto raccontare la storia della loro bambina.

Il racconto dei genitori

«Quella di Michelle non è una storia semplice, non è una bambina come tutte le altre», spiega Salvatore, papà di Michelle. Michelle, 7 anni, è affetta infatti da sindrome di Arnold-Chiari, una rara malformazione cranica, con l’aggiunta di disabilità motoria. Dopo la perdita della sorellina Karol, a causa di una mielodisplasia, Michelle ha dovuto affrontare una serie di interventi. A novembre 2019 viene operata al cervello all’ospedale San Raffaele di Milano per via di una pressione al midollo spinale. Prima dell’operazione Michelle esprime ai genitori un desiderio «Se tutto va bene vorrei diventare una YouTuber».

Purtroppo a dicembre, in seguito a delle complicanze, viene sottoposta a un secondo intervento durante il quale le viene impiantata una valvola di derivazione celebrale. La piccola attraversa così un periodo durissimo durante il quale non riesce ad alzarsi dal letto a causa di atroci mal di testa. Nonostante tutto Michelle ha trovato la forza di rialzarsi e inseguire il suo piccolo grande sogno. L’appello dei suoi genitori, Salvatore e Simona, è di supportare la pagina Facebook «Papà e Mimi» e il relativo canale YouTube per regalare un sorriso a una bambina che ha sofferto tanto: «Grazie a YouTube non ha confini , riesce a superare tutte le barriere che le la vita le ha posto davanti – spiega Simona – Michelle merita questa felicità».