Il locale era in chiusura e gli ultimi clienti stavano lasciando i tavoli, quando un cameriere della pizzeria Sorbillo ai Tribunali si è accorto che una coppia di giovani turisti era andata via senza pagare. Così ha chiesto a una collega spiegazioni, domandandole come fossero fatti i due ragazzi per poterli cercare in strada e portare loro il conto.

Coppia di turisti non paga il conto da Sorbillo

Il tutto è avvenuto nella serata di sabato in una via dei Tribunali gremita di giovani e turisti, nonostante fosse passata da poco la mezzanotte la zona pullulava ancora di gente. Il cameriere, secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, non appena ha compreso chi fosse la coppia di turisti che era andata via senza pagare il conto, ha iniziato a correre in direzione piazza Bellini per trovarla. In pochi minuti ha fermato i due ragazzi e ha invitato loro a tornare indietro per saldare “il debito”.

Soddisfatto di essere riuscito a fermare in tempo i giovani, senza permettere loro di scappare via, ha detto: “I napoletani hanno una marcia in più”. Nessuna conseguenza per i due ragazzi che hanno ricevuto solo una “tirata di orecchie”, dopo aver pagato, hanno continuato la loro serata nel centro storico di Napoli.