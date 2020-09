0 Facebook Belen compie 36 anni, fuga romantica con la nuova fiamma per il compleanno Spettacolo 20 Settembre 2020 20:44 Di redazione 1'

Belen Rodriguez compie 36 anni e festeggia cono la sua nuova fiamma. Su Instagram ha ufficialmente presentato Antonino Spinalbanese. Confrema rumors delle ultime settimane e in una storia sul suo profilo Instagram, svela con chi chi trascorrerà il suo 36esimo compleanno.

Fuga d’amore per i due. Una gita fuori porta, lontano da tutto. Belen condivide tra le storie il viaggio in macchina, senza svelare la destinazione. Ore romantiche e in relax, per dimenticare il dolore dell’ultimo anno tra le braccia del suo nuovo amore.

I due sono conosciuti a Milano e hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici, dove sarebbe scoppiata la scintilla. Grazie ad Antonino la showgirl sembra aver dimenticato il suo ex Stefano De Martino.