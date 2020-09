0 Facebook Lite a Sant’Antimo finisce nel sangue: Gaetano colpito da 5 colpi di pistola Cronaca 21 Settembre 2020 08:44 Di redazione 1'

Una banale lite finisce in tragedia. E’ accaduto a Sant’Antimo, precisamente in corso Unione Sovietica. Un ragazzo di 31 anni, Gaetano Barbuto, in seguito ad una banale lite è stato prima malmenato e poi sparato con 7/8 colpi di pistola. L’uomo non si troverebbe attualmente in pericolo di vita.

A scatenare la furia nei suoi confronti una banale diatriba con alcuni ragazzi a bordo di una Opel Corsa, le cui identità non sono ancora state accertate.

Lite a Sant’Antimo finisce nel sangue: Gaetano colpito da 5 colpi di pistola

Secondo una prima ricostruzione, grazie ad alcune testimonianze, le motivazioni del folle gesto di questi ragazzi nei confronti di Gaetano, sarebbe riconducibile ad un alterco nato per questioni di viabilità.

Le testimonianze

Sempre alcuni testimoni però, avrebbero detto raccontato che, i ragazzi in questione, sono soliti infiammare gli animi e cercare questioni, per puro divertimento. Attualmente tutte le ipotesi sono al vaglio per ricostruire la dinamica della vicenda e dare un volto agli aggressori. Sul posto presenti i carabinieri della compagnia di Giugliano.