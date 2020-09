0 Facebook Lutto ad Ariano Irpino, candidato Anselmo La Manna muore d’infarto Cronaca 20 Settembre 2020 20:01 Di redazione 2'

Lutto ad Ariano Irpino per la scomparsa improvvisa di Anselmo La Manna, 58enne di origini venezuelane, grande attivista e noto per le battaglie ambientaliste.

La Manna è morto la notte scorsa per un infarto, lasciando un grande vuoto. Per anni lontano dalla politica, aveva scelto di tornare in campo, candidandosi in una lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Marco La Carità.

La morte improvvisa

La Manna nella notte aveva lavorato al ripristino della viabilità per un incidente avvenuto tra Carife e Vallata. Avrebbe accusato un malore mentre rientrava a casa. E’ stato trovato riverso a terra da un suo collaboratore e il figlio, intorno alle sei del mattino di oggi, 20 settembre.

La moglie non vedendolo tornare ha lanciato l’allarme. Nel 2008, capeggiò la rivolta contadina tra Ariano Irpino e Savignano contro la realizzazione di una discarica in contrada Pustarza. Qualche giorno dopo ci furono nuovi scontri con la polizia, durante una marcia a cui presero parte oltre 40mila persone, e La Manna rimase ferito; finì in ospedale e dovette affrontare un processo.

Un uomo sempre pronto a lottare per i suoi ideali. La moglie, il figlio e tutta la comunità di Ariano Irpino, sono affranti dal dolore.