Stefano De Martino arriva in un locale a Milano, Cecilia non lo saluta e Ignazio sì: ancora tensione tra i due Spettacolo 17 Settembre 2020

Non si scorge nemmeno l’ombra di una tregua tra Stefano De Martino e la famiglia Rodriguez. Dopo la separazione del ballerino dalla show girl argentina è calato il gelo. Sebbene pare che Belen sia andata avanti, attualmente ha un nuovo compagno, Cecilia proprio non riesce ad andare d’accordo con il ballerino.

Cosa è successo in un locale di Milano quando è arrivato Stefano De Martino

Questo è quanto si evince dalle foto pubblicate dal settimanale Nuovo, che mostrano l’arrivo di De Martino in un locale milanese dove si trovavano anche Cecilia e Ignazio, da poco tornati assieme dopo un momento di crisi. Se da un lato Ignazio ha salutato affettuosamente l’ex cognato, non ha fatto altrettanto la sorellina di Belen.

Cecilia, non solo non l’ha salutato, ma si è anche alzata per allontanarsi. Mentre Ignazio scherzava con Stefano, lei ha preferito fare qualche passo avanti. Un gelo che dopo tanto tempo potrebbe apparire inspiegabile. Se da un lato c’è chi si domanda il motivo di tanta freddezza, ipotizzando che il bel ballerino potrebbe averla combinata grossa per aver generato tanta antipatia. Dall’altro c’è chi prende le difese di De Martino, soprattutto sui social dove in tanti accusano Cecilia di essere stata scostumata, invitandola a smetterla di comportarsi in questo modo poiché Stefano non meriterebbe questo trattamento.