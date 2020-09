0 Facebook Belen Rodriguez indossa la maglietta del nuovo fidanzato, l’attacco: “Smettila, il tuo non è amore” Spettacolo 16 Settembre 2020 21:04 Di redazione 2'

Non è piaciuto ai followers l’ultimo gesto di Belen Rodriguez. E’ ormai noto che la show girl argentina si sta frequentando con un nuovo ragazzo, Antonino Spinalbese, hair stylist di 25 anni con cui è stata più volte immortalata.

Belen e Antonino, la nuova coppia

Diciamo pure che la Rodriguez non abbia fatto nulla per nasconderlo, anzi ha preferito uscire subito allo scoperto. La sua ultima pubblicazione però è stata presa di mira dai suoi seguaci. La show girl ha pubblicato un’immagine in cui indossa la maglietta del nuovo compagno, tempo fa l’aveva indossata lui. Dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti.

E’ bastato questo a scatenare duri attacchi sui social, commenti di ogni genere, molti dei quali anche offensivi. “3 mesi fa – scrive un follower – piangevi per la fine del matrimonio, 1 mese dopo ti divertivi con Antinolfi a Capri, 2 mesi dopo ti divertivi col ragazzino di 25 anni ad Ibiza e ora a Milano. Il tuo non è amore altrimenti non riusciresti a cancellare il passato e ripartire come se nulla fosse. Non è amore”, questo uno dei primi commenti.

Ma la lista è lunghissima: “Sei una macchina del se**o tu non provi amore x nessuno . Stefano ha capito !!”, “Per quanto ti piaccia il tuo nuovo uomo.. mi spiace ma si vede che non lo ami. Smettila di giocare con lui” a “Altra maglia altro ganzo e via…..andare !!!”, “Sono una persona anziana ti dico che stai facendo male a metterti con un ragazzino che potrebbe essere il fratello di tuo figlio ritorna in te e prenditi tuo marito e meraviglio”. Tutte parole a cui Belen ha preferito non rispondere, non è detto che prossimamente non lo faccia, magari con una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Il post di Belen Rodriguez